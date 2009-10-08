Рыбу глушили авиабомбами
21:22, 08 октября 2009Крым
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Чайки оценили угощение
Две 500-килограммовые немецкие авиабомбы времен Второй мировой войны уничтожили пиротехники в море в районе Фороса на Южном берегу Крыма.
«В 30 метрах от береговой полосы на пляже санатория водолазы наткнулись на заржавевшую бомбу. Рядом буквально в полуметре спасатели обнаружили ее точного двойника», - сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.
Специалисты идентифицировали боеприпасы как авиабомбы SC-500 времен войны. Они предназначались для ликвидации советских кораблей.
Район пляжа на время уничтожения боеприпасов оцепили.
«Бомбы благополучно подорвали, подняв пятиметровый столб воды и оставив на радость чайкам угощение из оглушенной рыбы», - отметили в МЧС.
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