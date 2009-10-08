Рыбу глушили авиабомбами

Две 500-килограммовые немецкие авиабомбы времен Второй мировой войны уничтожили пиротехники в море в районе Фороса на Южном берегу Крыма.

«В 30 метрах от береговой полосы на пляже санатория водолазы наткнулись на заржавевшую бомбу. Рядом буквально в полуметре спасатели обнаружили ее точного двойника», - сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.

Специалисты идентифицировали боеприпасы как авиабомбы SC-500 времен войны. Они предназначались для ликвидации советских кораблей.

Район пляжа на время уничтожения боеприпасов оцепили.

«Бомбы благополучно подорвали, подняв пятиметровый столб воды и оставив на радость чайкам угощение из оглушенной рыбы», - отметили в МЧС.