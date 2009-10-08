Украина не откажется от Тузлы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за скорейшую демаркацию украинско-российской границы по суше.

«Проблем нет. Затягивание проведения демаркации по суше - это, очевидно, политическая мотивация», - сказал глава государства сегодня в интервью журналистам в Крыму.

«Нам нужно как можно быстрее прийти к урегулированию всех проблем границы (между Украиной и Россией)», - сказал Президент.

Вместе с тем, по его словам, более сложным вопросом является делимитация морской границы.

«Я заявлял и заявляю: Украина никогда не откажется от острова Тузла - это неотъемлемая часть нашей территории, и мы будем требовать признания этого», - сказал ЮЩЕНКО.

По его мнению, все остальные вопросы регулируются, в том числе межгосударственными гарантиями.