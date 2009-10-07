Хамса обещает быть жирной

Путина этого года оценивается в 150 тысяч тонн, любимая многими керченская хамса обещает быть довольно жирной, прогнозируют специалисты.

«Мы оцениваем предстоящую путину, как довольно масштабную, - сообщил заведующий отдела морских живых ресурсов Азово-Черноморского бассейна, кандидат биологических наук Владислав Шляхов. - Лимит вылова по Азовскому морю в этом году составляет 150 тысяч тонн рыбы. Хорошая кормовая база дала свои положительные плоды, и хамса постепенно набирает жирность».

Количество тюльки и хамсы в 2009-ом будет меньше, чем в прошлом, но объемы вылова все равно останутся достаточно высокими.

Как рассказал Шляхов, ресурсы Азовского моря распределяются на Россию и Украину, так что улов приходится делить на двоих.

Ежегодно собирается российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства Азовского моря.

Шляхов надеется, что лов первых косяков пройдет уже в середине октября.

Косяки формируются при температуре воды 16 градусов. Хамса подходит к проливу и готова к вылову.

Проблемой керченских рыбодобывающих компаний является не столько вылов, сколько реализация рыбы. Как поработают в этом вопросе отделы сбыта рыбколхозов, таков и будет заработок рыбаков.

По материалам портала Керчь - это мой город