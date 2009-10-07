Пенсионер пытался сжечь себя

65-летний мужчина находится в больнице с ожогами 50% тела после попытки совершить самосожжение на востоке Крыма.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, пенсионер облился бензином и поджег себя. ЧП произошло в селе Виноградное Ленинского района.

"Скорая помощь" доставила мужчину в реанимационное отделение больницы.

Состояние пострадавшего оценивается медиками как тяжелое.