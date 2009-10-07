Пенсионер пытался сжечь себя
10:12, 07 октября 2009Крым
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С ожогами 50% тела в реанимации
65-летний мужчина находится в больнице с ожогами 50% тела после попытки совершить самосожжение на востоке Крыма.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, пенсионер облился бензином и поджег себя. ЧП произошло в селе Виноградное Ленинского района.
"Скорая помощь" доставила мужчину в реанимационное отделение больницы.
Состояние пострадавшего оценивается медиками как тяжелое.
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