Анонсы на 7 октября

10.00. Совещание с директорами жилищно-эксплуатационных предприятий.

Севастополь, горгосадминистрация, большой зал.

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10.00. Брифинг представителей Министерства экономики автономии о проведении III международного инвестиционного форума «Будущее Крыма».

Симферополь, ул. Горького, 5 (пресс-центр Республиканского комитета по информации).

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11.00. Пресс-конференция крымского депутата Сергея КАЗАЧЕНКО о «Южном кредитном союзе».

Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106 (Информационный пресс-центр).

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14.00. Общественные слушания на тему: «Нет - политическому произволу в Крыму и Севастополе!».

Симферополь, ул. Долгоруковской (К. Либкнехта), 11/2, штаб-квартира Русской общины Крыма.

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14.00. Заседание координационного совета по вопросам подготовки к работе в осенне-зимний период.

Севастополь, горадминистрация, большой зал.

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15.00. Круглый стол ко Всемирному дню за достойную работ.

Севастополь, горадминистрация, большой зал.

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15.00. Выставка-экскурс «История глазами великих людей».

Симферополь, ул. Набережная, 29а, республиканская библиотека имени Франко, читальный зал гуманитарной литературы.

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17.30. Презентация крымского регионального отделения «Центра Социально-консервативной политики (Украина)».

В пресс-конференции, посвященной этому событию, примут участие Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ – президент ЦСКП (Украина); Дмитрий СТОЛБОВОЙ – руководитель крымского регионального отделения ЦСКП (Украина); Валерий КОНОВАЛЮК – народный депутат Украины; Александр БУЛАВИН – политолог.

После пресс-конференции пройдет первое заседание крымского отделения центра на тему: «Формирование новых региональных политических элит».

Симферополь, ул. Киевская, 2, гостиница «Москва».

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Выездной семинар в Раздольненском районе «Решение проблем доступа к качественной питьевой воде на базе ОСН в сельских районах Автономной Республики Крым, где подземные источники не соответствуют стандартам Украины».