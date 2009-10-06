Тимошенко поручила проверить подлинность диплома замглавы СБУ
Минобразование ответило: есть!
Министерство образования и науки Украины по поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО проводит проверку достоверности диплома заместителя председателя Службы безопасности Андрея КИСЛИНСКОГО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.
"В Министерство образования и науки поступило поручение, которое сейчас рассматривается", - сказал ВАКАРЧУК.
Народный депутат, начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ направил ТИМОШЕНКО обращение об использовании КИСЛИНСКИМ "поддельного диплома" во время пребывания на госслужбе.
В обращении содержится просьба поручить провести служебное расследование в отношении КИСЛИНСКОГО, который ранее работал заместителем главы Секретариата Президента.
Подобное обращение направлено на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.
КИСЛИНСКИЙ в интервью УНИАН четко не ответил на вопрос, заканчивал ли он исторический факультет Национального университета им. Шевченко. Замглавы СБУ заявил, что его диплом настоящий и просил дождаться, пока пройдут проверки.