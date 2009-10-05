Анонсы на 6 октября

21:11, 05 октября 2009
Крым
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10.00. Заседание президиума крымского парламента.

Симферополь, ВР Крыма, каб. №609.

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11.00. Встреча вице-консула США с журналистами.

Симферополь, ул.Севастопольская, 8, офис 106 (информационный пресс-центр).

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11.00. Церемония вручения свидетельств стипендиатов Совета министров Крыма действительным членам Малой академии наук учащейся молодежи «Искатель».

Симферополь, Совмин, большой зал (второй этаж).

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14.00 - 16.00. Приём граждан председателем постоянной комиссии крымского парламента по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму Вячеславом Захаровым.

Симферополь, ВР Крыма, каб. №110.

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14.00. Заседание президиума городского совета Севастополя.

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Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела о сроке полномочий Верховной Рады Крыма.

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