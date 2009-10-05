Анонсы на 6 октября
10.00. Заседание президиума крымского парламента.
Симферополь, ВР Крыма, каб. №609.
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11.00. Встреча вице-консула США с журналистами.
Симферополь, ул.Севастопольская, 8, офис 106 (информационный пресс-центр).
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11.00. Церемония вручения свидетельств стипендиатов Совета министров Крыма действительным членам Малой академии наук учащейся молодежи «Искатель».
Симферополь, Совмин, большой зал (второй этаж).
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14.00 - 16.00. Приём граждан председателем постоянной комиссии крымского парламента по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму Вячеславом Захаровым.
Симферополь, ВР Крыма, каб. №110.
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14.00. Заседание президиума городского совета Севастополя.
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Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела о сроке полномочий Верховной Рады Крыма.