Анонсы на 6 октября

10.00. Заседание президиума крымского парламента. Симферополь, ВР Крыма, каб. №609. *** 11.00. Встреча вице-консула США с журналистами. Симферополь, ул.Севастопольская, 8, офис 106 (информационный пресс-центр). *** 11.00. Церемония вручения свидетельств стипендиатов Совета министров Крыма действительным членам Малой академии наук учащейся молодежи «Искатель». Симферополь, Совмин, большой зал (второй этаж). *** 14.00 - 16.00. Приём граждан председателем постоянной комиссии крымского парламента по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму Вячеславом Захаровым. Симферополь, ВР Крыма, каб. №110. *** 14.00. Заседание президиума городского совета Севастополя. *** Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела о сроке полномочий Верховной Рады Крыма.

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