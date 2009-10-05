Ющенко собирается в Крым
20:48, 05 октября 2009Крым
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит 8 октября в Крыму тактические учения Военно-морских сил страны.
"Планируется ознакомление с действиями подразделений специального назначения, войск береговой обороны и морской авиации по выполнению задач по назначению во взаимодействии с армейской авиацией Сухопутных войск и истребительной авиацией Воздушных Сил, поисково-спасательных работ в море и организацией материально-технического обеспечения плавсостава Военно-морских сил Украины", - сообщается на официальном сайте главы государства.
Учения пройдут на Южной военно-морской базе ВМС.
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