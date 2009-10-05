В Севастополе 6 из 44 ведомственных общаг стали жилыми домами

В Севастополе с декабря 2008 года - момента создания городской комиссия по решению проблемных вопросов обеспечения прав жителей общежитий на жилье - 6 из 44 ведомственных общежитий были технически подготовлены и переведены в категорию жилых домов.

Таким образом 314 семей получили ордера на квартиры, сообщил Отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации.

Всего в Севастополе насчитывается 94 общежития, из них 44 - ведомственные.