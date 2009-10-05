Севастополь на 95% готов к зиме

Севастополь на 95% готов к отопительному сезону.

«Севтеплоэнерго» и другие предприятия, вырабатывающие тепло для населения, завершают техническую подготовку к сезону. До 15 октября работа будет полностью завершена, заявил на брифинге заместитель председателя городской государственной администрации Мирослав САГАЙДАК.

«Что касается котельных, то их подготовка уже практически завершена. Проводятся гидравлические испытания внутридомовых сетей, в городе уже осуществляются ночные протопки в детских домах и в роддомах», - сказал САГАЙДАК.

Вместе с тем, отметил он, сейчас главный вопрос - расчет за энергоносители. «У нас на сегодня существует большая проблема, связанная с оплатой потребленного газа в период отопительного сезона 2008-2009 годов, сумма долга всех предприятий города составляет 18,5 миллионов гривен», - заявил зампредседателя администрации.

Основной долг у «Севтеплоэнерго» (более 14 млн. грн.) и у Севастопольской ТЭЦ (более 3 млн. грн.).

Как добавил САГАЙДАК, сегодня на селекторном совещании, которое проводилось под руководством премьера Юлии ТИМОШЕНКО, «было заявлено, что Министерство финансов Украины ищет возможность погашения разницы в тарифах для выработки тепловой энергии для бюджетных организаций, и направлено письмо в Верховную Раду Украины с целью внесения изменений в бюджет, чтобы позволить Минфину произвести зачеты разницы стоимости газа и тарифов. Если данный вопрос будет решен, то в ближайшее время практически весь долг будет списан».

Кроме того, сказал САГАЙДАК, одновременно город обратился в «Сбербанк Украины», чтобы взять кредит на 14,3 млн. грн. для погашения задолженности, однако «вопрос пока не решается, в силу того, что на сегодня нет рефинансирования со стороны НБУ». В то же время, отметил он, как заявила премьер, «правительство обратилось к Президенту Украины для того, чтобы данный вопрос разрешить».