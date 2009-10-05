«Пальчики» сдавать должны не все

Распоряжение руководства милиции Крыма в обязательном порядке проводить дактилоскопию и фотографирование всех доставляемых в дежурные части органов МВД граждан отменено по требованию прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, по закону процедура дактилоскопирования может применяться к лицам, подвергнутым административному аресту или задержанным по подозрению в совершении преступления.

«Проведенная прокуратурой проверка установила, что только двумя райотделами в Симферополе незаконно взяты отпечатки пальцев у 500 человек», - говорится в сообщении.

Такая практика является незаконной, нарушает права граждан, посягает на личную неприкосновенность, унижает достоинство, поэтому подлежит отмене, подчеркнули в прокуратуре.