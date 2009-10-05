Скинхеды вышли на тропу войны
11:48, 05 октября 2009Крым
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В ходе обысков у одного из подозреваемых в убийстве обнаружены фотографии лидеров нацистского Рейха и фашистская атрибутика...
Крымская милиция задержала четырех молодых людей по подозрению в убийстве мужчины и женщины.
Тела погибших нашли 30 сентября в Симферополе.
«Открытые черепно-мозговые травмы свидетельствовали о зверском избиении», - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.
Еще один пострадавший с тяжкими телесными повреждениями доставлен в больницу.
Задержаны четверо неработающих, несудимых молодых людей. «В ходе проведенных обысков у одного из них обнаружены фотографии лидеров нацистского Рейха: Гитлера, Геббельса, Геринга, а также фашистская атрибутика со свастикой», - заявили силовики.
Проводится следствие.
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