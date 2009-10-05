Москва не способна защищать свою собственность в Крыму

Острые политические проблемы между Москвой и Киевом, баталии за находящиеся на балансе Черноморского флота навигационные объекты дополняются сегодня настоящей войной, которая развертывается украинскими структурами за обладание российской недвижимостью в Крыму.

О попытках захвата украинскими судебными приставами маяков и других объектов ЧФ, арендуемых Россией до 2017 года, пишется и говорится немало. Однако информация о наступлении Фонда государственного имущества Украины на истинно российские объекты – санатории, здравницы и т.п., расположенные на украинской земле, почти не отражается в СМИ.

Заметим, что российская юрисдикция этих объектов была закреплена в соответствующих соглашениях правительств России и Украины еще в 1997 году. Но сейчас почему-то Киеву это не указ, и, что самое печальное, забыли о них и наши правительственные чиновники, которые практически без боя «сдали» некоторые из них украинской стороне. Таких примеров набирается с десяток. И вот некоторые из них.

В 2002 году у России государственно-рейдерским захватом был отобран пансионат «Новый свет» Московского машиностроительного производственного объединения «Знамя Революции» (АО имени И.Румянцева). Попытки вернуть здравницу истинному хозяину не увенчались успехом, поскольку при безмолвном согласии московских чиновников пансионат «оккупировали» новые украинские хозяева. Фонд госимущества Украины издал приказ о создании ЗАО ТОК «Новый свет» на базе объектов пансионата «Новый свет». Но российская сторона до сих пор не отстояла уникальную здравницу. А бывший руководитель «Нового света» Петрушин решил сдаться на милость украинских властей, и в знак благодарности Киева «предателя» назначили гендиректором вновь созданного ЗАО ТОК «Новый свет». Цена объектов «Нового света» – около 100 млн. долл. США. Близ его территории находится самая большая в Европе можжевеловая роща. Но, похоже, эти прелести и недвижимость санатория не интересуют российское правительство.

Вот уже несколько лет Киев предпринимает попытку присвоить себе Центр реабилитации для летчиков и космонавтов – специализированный санаторий-профилакторий (ССП) «Полет», который находится на балансе ФГУП «ЛИИ имени М.М.Громова» в г. Жуковском (Московская обл.) и числится в Реестре федеральной собственности РФ. (На основе статьи 3 российско-украинского межправительственного соглашения «по авиационной технике» от 20 августа 1997 года.) Здесь отдыхают летчики-испытатели, летчики пилотажных групп «Русские витязи», «Стрижи», космонавты стран СНГ, специалисты авиационно-космических отраслей РФ. Но это не является препятствием для захватчиков российской недвижимости. Еще 10 октября 2002 года Фонд госимущества Украины (ФГУ) издал приказ № 1791 о «приватизации» санатория, то есть о создании ЗАО ТОК «Полет» на базе ССП «Полет» ЛИИ имени М.М.Громова. Коллектив ССП «Полет» отказался подчиняться данному приказу и не сдал имущество. Но «наезды» Киева продолжаются до сих пор. В 2006 году была попытка бандитского захвата санатория военизированной структурой «Кобра». ССП «Полет» отключали электроэнергию, канализацию. 25 ноября 2008 года Верховный суд Украины вынес решение о легитимности приказа ФГУ № 1791 в пользу «захватчиков». И теперь уже не военизированные банды, а украинские судебные приставы пытаются «оккупировать» российский объект.

Сотрудники ССП «Полет» пока удерживают здравницу. Но захват ее украинскими властями может произойти в любой день. А где же наши доблестные дипломаты, юристы, общественные организации? Руководство ССП «Полет» обращалось со своими бедами к генеральному консулу РФ в Симферополе, в посольство России на Украине, к руководителю Совета Федерации РФ Сергею Миронову, руководству Росавиакосмоса, в правительство РФ. Но в ответ – молчание и бездействие. А ведь рыночная цена ССП «Полет» – около 1 млрд. долл. США. Что, Россия такая богатая, чтобы разбазаривать свою недвижимость за рубежом?

Олег Шведков - председатель Общероссийского профессионального союза военнослужащих.

Независимая газета