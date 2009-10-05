Супруги погибли в аварии в Крыму
09:10, 05 октября 2009Крым
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Легковушка врезалась в дерево
Два жителя Крыма погибли в результате столкновении легкового автомобиля с деревом на севере полуострова.
В сообщении пресс-службы крымского управления МЧС говорится, что авария произошла поздно вечером в воскресенье на автодороге Джанкой – Красноперекопск.
Водитель ВАЗа не справился с управлением, машина выехала на обочину и врезалась в дерево.
В результате ДТП погибли 61-летний мужчина и его 59-летняя жена из поселка городского типа Раздольное.
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