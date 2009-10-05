Погода в Крыму на 6-7 октября

В Крыму во вторник и среду осадки не ожидаются, сообщает украинский Гидрометеоцентр.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем во вторник - 20-25°, днем в среду - 13-18°.

6 октября в Крыму преимущественно южный ветер, 5-10 метров в секунду, 7 октября - юго-восточный, 5-10 м/с.

По прогнозам gismeteo, в Симферополе во вторник ночью +14°, днем +22°; ночью в среду +12°, днем +25°.