У Ющенко нет шансов - эксперты

Виктор ЮЩЕНКО не имеет шансов быть повторно избранным на пост президента Украины, считают отечественные политические эксперты.

Комментируя слова ЮЩЕНКО об уверенности в своей победе на выборах, директор аналитического центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ заявил: "Такое заявление из уст Президента вполне искреннее – он верит, что выполняет определенную миссию для Украины, которая победит, но, с точки зрения объективного анализа, думаю, второго шанса стать президентом и быть избранным на второй срок сегодня нет”.

По мнению ЖДАНОВА, на сегодня рейтинг ЮЩЕНКО находится в пределах 3% и "не лечится никакими электоральными лекарствами". "Общественное мнение достаточно инертно, и за три-четыре месяца, оставшиеся до даты выборов, расшатать его или кардинальным образом изменить невозможно", - уверен он.

Сегодня, добавил политолог, социологические исследования фиксируют мобилизацию электората вокруг Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Главным месседжем избирательной кампании ЮЩЕНКО, по мнению ЖДАНОВА, будет критика правительства. Таким образом, отметил он, Президент "фактически будет играть вместе с Партией регионов и исполнять роль оппозиции".

Во втором туре выборов, допустил эксперт, ЮЩЕНКО может или открыто поддержать ЯНУКОВИЧА, или занять по отношению к нему позицию "дружественного нейтралитета". ТИМОШЕНКО, добавил ЖДАНОВ, ЮЩЕНКО "не будет поддерживать ни при каких обстоятельствах".

Директор политико-правовых программ Центра имени Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО оценил заявление главы государства как демонстрацию готовности "идти до конца, несмотря на свой рейтинг".

Однако эксперт также сомневается, что Президенту удастся победить "с такой девальвацией общественной поддержки".

В свою очередь, председатель правления Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ отметил, что, по сравнению с кандидатами, входящими в двойку самых рейтинговых, "ЮЩЕНКО оставит после себя свое наследство в украинской истории". В частности, по его словам, это касается "национальной идентификации украинцев".