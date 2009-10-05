Фестиваль аэрографии пройдет в Севастополе

Фестиваль аэрографии «Автограф на Графской» состоится 10 октября в Севастополе.

Он претендует на звание первого в Украине, поскольку, по словам координатора проекта Валерия СИКОРСКОГО, в «чистом виде», собственно по аэрографии такие фестивали в стране еще не проводились.

Участниками фестиваля станут автолюбители и художники аэрографы со всей Украины.

По информации СИКОРСКОГО, всем желающим будет предоставлена возможность стать свидетелями «росписи» автомобиля участниками фестиваля.

Организаторы рассчитывают на ежегодное проведение «Автографа на Графской» в Севастополе с привлечением автолюбителей и художников стран ближнего и дальнего зарубежья. По их мнению, подобное мероприятие привлечет большое количество гостей и жителей города, автолюбителей, художников, что, в свою очередь, позволит обмениваться художественным и эстетическим опытом, поддерживать талантливых художников-аэрографов Украины.

«Мы бы хотели заявить, что это всеукраинский фестиваль, но финансовые возможности пока не позволяют нам широко развернуться. Надеемся, уже в следующем году он станет более массовым, и его можно буде назвать действительно всеукраинским», - сказал координатор проекта.