У севастопольских налоговиков - игристый улов
07:50, 05 октября 2009Крым
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На 600 тысяч гривен
Около 30 тысяч бутылок шампанского на сумму почти 600 тысяч гривен изъяли сотрудники налоговой милиции в Севастополе.
Факт хранения алкогольных напитков без разрешительных документов установлен во время проверки складского помещения, сообщает пресс-центр Государственной налоговой администрации в Севастополе.
Налоговики составили административный протокол и передали материалы проверки в суд для вынесения решения.
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