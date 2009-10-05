У севастопольских налоговиков - игристый улов

Около 30 тысяч бутылок шампанского на сумму почти 600 тысяч гривен изъяли сотрудники налоговой милиции в Севастополе.

Факт хранения алкогольных напитков без разрешительных документов установлен во время проверки складского помещения, сообщает пресс-центр Государственной налоговой администрации в Севастополе.

Налоговики составили административный протокол и передали материалы проверки в суд для вынесения решения.