Украине навязывают выбор между Тимошенко и Януковичем

В Украине складывается ситуация, когда общество пытаются лишить права избирать, предлагая делать выбор лишь между двумя кандидатами в президенты - Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции в УНИАН высказал политолог Александр ПАЛИЙ.

“Сегодня Украину пытаются лишить выбора, лишить возможности реально избирать, и подсунуть нам выбор между вчерашними и позавчерашними”, - сказал он.

По убеждению ПАЛИЯ, политтехнологи главы правительства ТИМОШЕНКО пытаются сыграть на разделении страны и противопоставить ее ЯНУКОВИЧУ.

“Но на самом деле премьер-министр еще 4 месяца назад и вся ее команда работали на то, чтобы ЯНУКОВИЧ был Президентом Украины, избранным в парламенте”, - сказал он.

По словам эксперта, сегодня наблюдается попытка двух олигархических лагерей - БЮТ и Партии регионов - разделить сферы влияния в Украине.

“Они имеют одну цель - законсервировать себя при власти неконкурентным способом, и отстранить общество от реальных попыток обновления политической элиты и обновления страны как таковой”, - добавил ПАЛИЙ.

Политолог отметил, что пока общество имеет возможность реального выбора, оно должно сделать все, чтобы не произошла узурпация власти. “Нужно избежать ситуации, когда во втором туре выборов у нас фактически может не оказаться никакого права на выбор”, - сказал он.

ПАЛИЙ отметил, что на сегодняшний день фактически ни одна из этих двух команд так и не предоставила обществу программы развития страны. “Программ развития нет, есть лишь желание усидеть на верхней позиции”, - добавил он.