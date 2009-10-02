Украинцы об обучении в школе (опрос)

70% украинцев считают, что профессия учителя не позволяет нормально жить с материальной точки зрения.

Об этом свидетельствуют проведенный Институтом Горшенина с 28 по 30 сентября телефонный опрос на тему «Мнение украинцев о школьном обучении».

Согласно результатам всеукраинского исследования, более половины украинцев - 58,9% - негативно оценивают качество образования, предоставляемого современной школой. Из них дали ответ «удовлетворительно» на вопрос о качестве школьного образования 43,7%, «плохо» - 15,2% опрошенных. Около трети респондентов - 32,9% - придерживаются противоположной точки зрения. Из них «хорошим» качество школьного образования считают 26,5%, «отличным» - 6,4%. Затруднились ответить на данный вопрос 8,2% украинцев.

Большинство граждан Украины - 66,2% - поддерживают реформу школьного образования. Из них считают, что реформа «скорее нужна» 48,4%, «точно нужна» - 17,8%. Не видят необходимости в такой реформе 29,9% опрошенных. Из них 23,7% ответили на вопрос «скорее нет», 6,2% - «точно нет». Затруднились с определением позиции по данному поводу 3,9% респондентов.

Почти равное количество украинцев поддерживают контакты с учителями до сих пор - 22,4%, поддерживали контакты сразу после окончания школы, а сейчас нет 21,3%, поддерживали контакты длительное время, а сейчас нет 19,8%. Не поддерживали и не поддерживают контактов с учителями 31,7% респондентов, а 4,8% затруднились ответить на данный вопрос.

Около трети украинцев - 37,4% - ответили, что считают профессию учителя обычной профессией. 35,8% заявили, что считают профессию учителя непрестижной в наше время. Престижной профессию учителя считают 22,1% респондентов, а 4,7% затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины - 69,6% - считают, что профессия учителя не позволяет нормально жить с материальной точки зрения. Причем ответ «скорее нет» дали 42,4% опрошенных, «точно нет» - 27,2%. Затруднились ответить на этот вопрос 4,1% респондентов.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.