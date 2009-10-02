Рейтинг недружелюбных посольств

Соглашение об упрощенном визовом режиме не помогло сотрудникам большинства посольств в Киеве отказаться от параноидальной подозрительности и хамских методов работы с украинцами, пишет в свежем номере журнал Корреспондент, составивший рейтинг самых дружественных и враждебных посольств иностранных государств.

"Несмотря на упрощение визового режима со странами Евросоюза, с начала этого года количество отказов украинцам в визах существенно увеличилось, что эксперты напрямую связывают с ухудшением экономической ситуации в стране и падением уровня жизни ее граждан", отмечает издание.

Как сообщили в консорциуме "Европа без барьеров", чаще всего отказывают украинцам в выдаче виз в посольствах Чехии, Греции, Франции, Испании и Италии.

Причем, несмотря на широко разрекламированное упрощение визового режима, отказов в 2009 году стало на треть больше, чем в прошлом.

В то же время, по словам председателя Центра мира, конверсии и внешней политики Украины Александра Сушко, лояльнее к соотечественникам стали относиться в посольствах Венгрии и Словакии.

Вместе с тем, заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев уверен, что в целом упрощенный визовый режим заставит сотрудников иностранных посольств работать более продуктивно. "Если в 2007 году, до подписания этих соглашений, было выдано около 400 тыс. виз, то после подписания было выдано 1,1 млн виз", - рассказал он.

Пожаловаться на неправомерные действия сотрудников посольств можно в специально созданный мониторинговый call-центр МИД.

Как отмечает журнал со ссылкой на слова экспертов, если и можно говорить о каком-то упрощении, то оно в основном коснулось бизнес-виз.

"И эксперты, и простые туристы единогласны: ныне окно в Европу для украинцев - это лишь небольшая форточка для избранных, чей социальный или финансовый статус гарантированно не вызывает сомнений у сотрудников посольств", - констатирует издание.

В "острой борьбе за звание самых враждебных посольств в Украине", пишет журнал, победили посольства Испании и Чехии. Первое - в номинации "Отношение к организованным тургруппам", второе - в категории "Отношение к самостоятельным туристам".

Корреспондент.net