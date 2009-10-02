Крым потерял 700 тысяч туристов

С начала года количество отдыхающих в Крыму сократилось по сравнению с тем же периодом 2008 года на 700 тысяч человек – до 4 млн. 800 тыс.

Об этом свидетельствуют данные на 2 октября Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество туристов рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

Организовано в здравницах автономии отдохнули более 900,4 тыс. человек (за аналогичный период 2008 года – 1 млн. 087,2 тыс.), сообщают исполнительные комитеты и районные государственные администрации курортных регионов.

Сегодня в Крыму работает 261 здравница, коэффициент заполняемости составляет 46,1%.

В это время в 2008 году работало на 13 курортных учреждений больше, коэффициент заполняемости был на 4,8% выше нынешнего.