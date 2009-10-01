Сев озимых в Крыму планируется завершить до 25 октября
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Сев озимых зерновых культур под урожай 2010 года планируется завершить в Крыму до 25 октября.
Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Крыма со ссылкой на информацию министра аграрной политики автономии Павла АКИМОВА.
Сельхозпредприятия уже приступили к севу. По состоянию на 1 октября посеяно 52,6 тыс. га, в том числе зерновых - 46,7 тыс. га.
«Сев озимых зерновых культур планируется провести в оптимальные сроки и завершить до 25 октября», - сказано в сообщении крымского правительства.
По состоянию на сегодня основная подготовка почвы под посев проведена на 93% площадей (618,8 тыс. га).
Обеспеченность семенами озимых культур составляет 97,1% (109 тыс. тонн). Заготовка семян продолжается.
Обеспеченность протравителями семян - 98% (67,6 тонн).
Хозяйства Крыма для припосевного внесения закупили фосфорные минеральные удобрения «в полном объеме потребности - 6,7 тыс. тонн в пересчете на действующее вещество».
Первый заместитель председателя Совмина Крыма Николай КОЛИСНИЧЕНКО указал на необходимость увеличения посевных площадей в районах и поручил руководителям райсоветов ускорить заготовки зерна для формирования государственного и регионального резерва.
В конце августа крымское правительство приняло постановление, в котором говорилось, что площадь посева озимых культур под урожай 2010 года по сравнению планируется увеличить на 64 тыс. га - до 664,2 тыс. га.