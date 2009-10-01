Жириновский: Нужно говорить «на Украине», а не «в Украине»

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Владимир Жириновский заявил, что по нормам русского языка нужно говорить "на Украине" и никак по-другому.

Об этом он сказал в Москве во время видеомоста с Киевом.

"Предлог "на" вовсе не умаляет приоритеты Украины. Нужно говорить "на Украине", но "в Крыму". Это два равнозначных предлога, но веками устоявшийся язык говорит, как правильно нужно произносить. Вы там закрываете русские школы и еще навязываете нам, как нужно говорить. Поэтому я всегда буду говорить "на Украине", - цитирует Жириновского сайт Подробности