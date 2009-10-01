Тимошенко хочет узаконить благотворительные взносы в школах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает усовершенствовать механизмы самостоятельного распоряжения финансовыми ресурсами для заведений среднего образования.

«Я очень хотела бы, чтобы вы стали финансово самостоятельными, чтобы мы прошли тот путь, когда школа будет иметь нормальное право хозяйствовать – чтобы у школы был расчетный счет, чтобы в школе была вакансия бухгалтера, который бы мог ставить подписи», – сказала ТИМОШЕНКО на встрече с директорами школ.

По ее словам, правительство планировало уже с 1 октября внедрить систему самостоятельного распоряжения средствами для школ. «Это – непростая задача. Когда мы приняли постановление, то вся страна восстала и сказала, что мы к этому не готовы. Нужно это постановление дорабатывать, выписывать абсолютно другие механизмы», – объяснила ТИМОШЕНКО, добавив, что школы получат право самостоятельного распоряжения средствами с 1 января.

В то же время, премьер не исключает, что такой механизм должен внедряться на добровольной основе. «Я считаю, что нельзя отказаться от того, чтобы школа была хозяйствующим субъектом, чтобы она была финансово самостоятельной, чтобы она могла брать хотя бы благотворительные взносы», – считает ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила директорскому корпусу приобщиться к разработке такого механизма.