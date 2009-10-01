Спикера Крыма просят поискать компромат на двух депутатов

Начальник милиции Крыма – заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий МОСКАЛЬ просит спикера парламента автономии Анатолия ГРИЦЕНКО обнародовать компромат на депутатов Александра МЕЛЬНИКА и Игоря ЛУКАШЕВА, если такой у него есть.

В обращении к ГРИЦЕНКО начальник милиции автономии отмечает, что ”с большим удивлением узнал из крымских СМИ” о наличии у спикера компромата на депутата парламента республики Льва МИРИМСКОГО и готовности его обнародовать.

”Наиболее вероятным кажется что, что компроматериалы у Вас должны быть не на МИРИМСКОГО, а на МЕЛЬНИКА и ЛУКАШЕВА, поскольку Вы входили в состав партии ПЭВК (Партия экономического возрождения Крыма), которая была политической ”крышей” преступной группировки ”Сейлем”, которая сегодня нас интересует, начиная с ШЕВЬЕВА, ДАНЕЛЯНА, МЕЛЬНИКА, ЛУКАШЕВА и других”, – говорится в депутатском обращении к спикеру.

”Прошу Вас, господин Анатолий, предоставить компроматериалы, если такие у Вас действительно есть, относительно деятельности ПЭВК, МЕЛЬНИКА, ЛУКАШЕВА. Буду Вам искренне благодарен за Вашу активную гражданскую позицию, помощь и личный вклад в борьбу с организованной преступностью в Автономной республике Крым”, – отметил МОСКАЛЬ.