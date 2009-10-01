Для студентов введут новую дисциплину

Министерство образования и науки обнародовало проект учебной программы "История украинской культуры". Новая дисциплина станет обязательной для изучения во всех вузах уже во втором семестре этого учебного года. В то же время, по мнению экспертов, историю украинской культуры нельзя отделять от становления государства и делать обязательным предметом для изучения в технических вузах.

Курс истории украинской культуры для высших учебных заведений рассчитан на 72 часа. Он призван ознакомить студентов с "современными подходами к изучению национальной культуры" и особенностями ее исторического развития. В результате студент должен уметь классифицировать явления культуры по их исторической значимости, национальной принадлежности и стилевым особенностям, а также анализировать перспективы развития украинской культуры.

Программа разделена на два модуля. Первый – вступительный – посвящен этапам становления украинской культуры и охватывает период от Киевской Руси до времен СССР. Второй модуль посвящен индивидуальным особенностям национальной культуры. В его рамках студентам предлагается изучить обряды и традиции, региональные особенности быта украинцев, проанализировать эволюцию украинской кухни и символику национального костюма.

9 июня был обнародован приказ Минобразования "Об организации изучения гуманитарных дисциплин по свободному выбору студента", которым был установлен перечень нормативных дисциплин гуманитарной и социально-экономической направленности для бакалавров. В этот перечень вошли украинский язык, история Украины, философия, иностранный язык, а также история украинской культуры.

Как сообщил заместитель директора департамента высшего образования Минобразования Юрий Коровайченко, история украинской культуры будет вводиться в украинских вузах со второго семестра текущего учебного года. "Рабочий проект программы министр подпишет в ближайшее время, после чего дисциплина будет изучаться в обязательном порядке во всех украинских вузах",– отметил господин Коровайченко.

В Министерстве образования необходимость введения данного предмета объясняют "шаблонностью" существующих знаний об украинской культуре у современных выпускников. "Спросите, что такое украинская культура, и вам назовут только ключевые фигуры XIX века – Тараса Шевченко и Лесю Украинку",– заявил один из разработчиков проекта программы доктор философских наук Алексей Шевченко.

Между тем, по мнению историков, украинскую культуру нельзя отделять от становления государства. "Нет необходимости делать ее обязательным предметом наряду с историей Украины. Когда пишутся учебники истории, то для каждого исторического периода все равно выделяется параграф по культуре",– объяснил директор Института археологии НАН академик Петр Толочко.

А проректор Национального авиационного университета Максим Луцкий подверг сомнению необходимость введения курса истории украинской культуры в вузах с технической направленностью. Господин Луцкий, в частности, напомнил, что переход на 12-летнюю систему образования в школах подразумевал усиление гуманитарного блока. В то же время на первом курсе вуза за счет гуманитарных дисциплин предполагалось увеличить количество профильных предметов. "Этого не произошло. Гуманитарный блок продолжает усложняться, и мне жаль наших студентов. Я не против изучения украинской культуры, но я не вижу никакой необходимости в подобном нововведении для студентов технического вуза", – заявил господин Луцкий.

КоммерсантЪ-Украина