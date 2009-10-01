Минимальная зарплата выросла на 20 гривен

С 1 октября размер минимальной заработной платы в соответствии с Законом „О Государственном бюджете Украины на 2009 год” составляет 650 гривен в месяц (97% прожиточного минимума).

Это четвертое в течение года повышение минимальной зарплаты, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины.

С 1 декабря размер минимальной зарплаты достигнет уровня прожиточного минимума для трудоспособного лица - 669 грн.

Годовой рост минимальной заработной платы будет составлять 11%.

Кабинет министров Украины установил минимальный уровень зарплаты с 1 января 2009 года в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.