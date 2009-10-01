Стартовала осенняя призывная кампания

Осенняя призывная кампания началась сегодня в Украине.

С 1 октября по 30 ноября на призывном участке Симферопольского объединенного городского военного комиссариата проводят призыв юношей, 1984-1991 годов рождения, которые не имеют права на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Исполнительный комитет городского совета руководителей предприятий и организаций, учебных заведений всех форм собственности обеспечить беспрепятственную и своевременную явку призывников на комиссию.

Начальнику симферопольской милиции поручено взять под личный контроль розыск, задержание и доставку в военный комиссариат уклоняющихся от выполнения воинской обязанности юношей.

От председателей районных в городе советов требуют обеспечить своевременное представление сведений о военнообязанных и призывниках в военкомат. Кроме того, районным властям поручено известить юношей о вызове в военных комиссариат.

Результаты проведения призыва рассмотрят на заседании исполкома в декабре 2009 года, сообщает пресс-служба мэрии.