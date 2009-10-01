Мэрия Симферополя жалуется на милицию

Мэрия Симферополя заявляет, что против городского совета и его исполнительных органов развернута кампания по дискредитации их деятельности.

В обращении членов исполкома, руководителей подразделений аппарата горсовета и его исполнительных органов к жителям Симферополя говорится, что заказчики, организаторы и участники кампании, «не утруждая себя отсутствием судебных решений, обвиняют руководство города в преступлениях» и «запугивают работников увольнением в случае прихода к власти».

По мнению чиновников, с этой целью активно используются средства массовой информации, реклама, массовые мероприятия, ряд общественных организаций, а также блокирование «входов в здание исполкома горсовета».

«Новый импульс получили популистские заявления о нелегитимности симферопольского городского головы», - добавили в мэрии, подчеркнув, что Геннадий БАБЕНКО законно занимает свою должность.

«Очень жаль, что вопрос о легитимности главного должностного лица территориальной громады города часто звучит в выступлениях руководителя крымской милиции МОСКАЛЯ, который как народный депутат Украины уже инициировал его (рассмотрение вопроса) в Верховной Раде Украины и не получил поддержки», - сказано в обращении к симферопольцам.

В мэрии расценивают как нарушение конституционных прав граждан заявления милиции автономии и ее руководителя «о разоблачении злоупотреблений среди должностных лиц местного самоуправления города, в том числе в части установления «незаконного денежного вознаграждения». «Подобные утверждения должны иметь правовые основания», - подчеркнули в мэрии.

Чиновники надеются, что действия органов внутренних дел, «которые фактически привели к ситуации, когда работа некоторых исполнительных органов совета если не заблокирована, то крайне затруднена», получат правовую оценку. «Подобное (затрудение работы) стало следствием проведения обысков, изъятия жестких дисков компьютеров, не прекращающегося изъятия документов и материалов. Имеют место случаи, когда запрашиваются копии актов, оригиналы которых уже изъяты», - сказано в обращении к горожанам.

«Уверены в том, что права, свободы человека и гражданина, которые в полной мере распространяются и на должностных лиц местного самоуправления города, будут защищены, как и в том, что в установленном законодательством Украины порядке будет дана оценка неправомерным действиям тех органов власти и должностных лиц, которые сегодня превышают свои полномочия», - отмечают в мэрии.

Чиновники надеются, что «большинство симферопольцев объективно оценивают ситуацию в городе и происходящее».