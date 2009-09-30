Миримский выгнал Русецкого из партии и хочет забрать кресло

Депутат крымского парламента, глава Республиканского комитета по земельным ресурсам Олег РУСЕЦКИЙ исключен из партии "Союз", сообщила сегодня пресс-служба организации.

Совет крымской организации "Союза" исключил РУСЕЦКОГО из членов партии "в связи с тем, что он прекратил деятельность в партийной организации и перестал работать в партийной фракции парламента", сказано в сообщении.

"За несоблюдение и нарушение устава партии, неисполнение программных целей и задач партии "Союз", деятельность, дискредитирующую партию, исключить РУСЕЦКОГО из рядов партии "Союз" и прекратить его членство в партии", - цитирует пресс-служба протокол заседания совета.

Также принято решение отозвать РУСЕЦКОГО с поста председателя Рескомзема. Лидер "Союза", депутат крымского парламента Лев МИРИМСКИЙ заявил, что не намерен нести ответственность за деятельность РУСЕЦКОГО.

Со своей стороны РУСЕЦКИЙ отметил, что партию дискредитирует не он, а непоследовательная позиция ее лидера. "Непонятная позиция: находясь в коалиции, находясь у власти, пытаться эту власть свергнуть, потому что хочется еще больше власти. Я, честно говоря, не очень понимаю политику лидера партии и не совсем ее разделяю", - сказал депутат.

Он считает, что решение совета о его отзыве с поста председателя Рескомзема не будет иметь последствий. "Я продолжаю работать и в политических играх и интригах не участвую. Я думаю, что этот отзыв может быть как политическое решение, но административных последствий он иметь не будет", - заявил руководитель крымского комитета по земельным ресурсам КИА