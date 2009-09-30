Таможенники стран СНГ соберутся в Крыму

22:38, 30 сентября 2009
Крым
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В повестке дня - контрабанда, наркотики

Третье заседание Комитета председателей правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб Содружества независимых государств пройдет 8 октября в Ялте. 

Как ожидается, в заседании примут участие заместители руководителей таможенных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и руководители их правоохранительных подразделений. 

Цель встречи - согласовать мероприятия в рамках реализации межгосударственных программ СНГ по борьбе с контрабандой, незаконным обращением наркотиков, легализацией преступных доходов, международным терроризмом. Также планируется утвердить составы ряда рабочих групп и планов их деятельности, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины

Форум состоится в Ливадийском дворце.

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