Таможенники стран СНГ соберутся в Крыму

Третье заседание Комитета председателей правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб Содружества независимых государств пройдет 8 октября в Ялте.

Как ожидается, в заседании примут участие заместители руководителей таможенных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и руководители их правоохранительных подразделений.

Цель встречи - согласовать мероприятия в рамках реализации межгосударственных программ СНГ по борьбе с контрабандой, незаконным обращением наркотиков, легализацией преступных доходов, международным терроризмом. Также планируется утвердить составы ряда рабочих групп и планов их деятельности, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины

Форум состоится в Ливадийском дворце.