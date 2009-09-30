Проблемы современной биохимии обсудят на конференции в Ялте

Седьмая международная научная Парнасовская конференция по современным проблемам биохимии и молекулярной биологии пройдет 3-7 октября в Ялте, сообщает республиканский комитет по информации.

В программу форума включены актуальные вопросы и достижения современной биологической науки: роль рецепторов и эффекторов в клеточной сигнализации, биология внеклеточного матрикса, технологии нуклеиновых кислот, молекулярная медицина, вопросы биозащиты и биобезопасности и т.п.

В конференции ожидается участие ученых из Австрии, Белоруссии, Великобритании, Грузии, Италии, Польши, России, США, Узбекистана, Финляндии. Всего около 270-ти человек.

Организаторами мероприятия, как и в предыдущие годы, являются украинское и польское биохимические общества, а также Таврический национальный университет имени Вернадского.

Якуб Парнас (1884 - 1949) - выдающийся украинский, польский и советский биохимик.

Первая Парнасовская конференция прошла в 1996 году во Львове.