Женщина пострадала из-за смерча в Крыму

Шквальный ветер пронесся сегодня днем по селу Великое Сакского района Крыма, пострадала женщина, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

«По словам местных жителей, это был настоящий смерч, который повредил кровли 11-ти частных жилых домов, более 60 метров воздушной линии уличного газопровода, повалил около десятка деревьев и оборвал линии электропередач», - отметили в МЧС.

25-летняя женщина утверждает, что попала под «край» смерча. «Её закрутило. Женщина упала, на неё попал оборвавшийся электрический провод», - сообщили спасатели.

Женщина получила перелом ключицы и поражение электротоком. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь, она госпитализирована в больницу.

На месте происшествия работают оперативная группа Сакского райотдела МЧС, аварийная бригада газовой службы, бригады РЭС.

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