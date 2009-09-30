Жириновский предлагает до 2016 года закрыть тему ЧФ России

Вице-спикер Государственной думы РФ, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ считает, что вопрос о будущем Черноморского флота России не нужно поднимать до 2016 года, чтобы не обострять украинско-российские отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Москве во время видео-моста с Киевом.

«Мы с Вами не должны поднимать тему Севастополя и Черноморского флота, поскольку вопрос решен до 2017 года, и не надо на этой теме лишний раз акцентировать внимание. Начнем об этом говорить в 2016 году, чтобы у нас не было тем, которые не найдут своего решения, поскольку есть определенные договора», - сказал ЖИРИНОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что сейчас надо развивать, в первую очередь, взаимовыгодные экономические отношения. В частности, ЖИРИНОВСКИЙ считает, что Украина может зарабатывать на российских туристах в Крыму около 1 млрд. долл. в год.

«Мы 5 млрд. дол. тратим в Турции и Египте. Разве Вы (Украина) не хотите получить хотя бы 1 млрд. дол. Не надо для россиян закрывать Крым», - сказал он.

21 сентября, выступая перед членами Совета внешних отношений в Нью-Йорке, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказал надежду, что Россия выведет Черноморский флот из Крыма до 28 мая 2017 года.