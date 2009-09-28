Москаль интересуются у шефа СБУ: есть ли против него уголовные дела

Начальник крымской милиции – заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий МОСКАЛЬ просит руководителя Службы безопасности страны Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО подтвердить или опровергнуть информацию о возбуждении CБУ уголовных дел против него.

Силовик направил обращение к главе СБУ как народный депутат Украины.

МОСКАЛЬ мотивирует просьбу тем, что ряд депутатов Верховной Рады Крыма заявляют о возбуждении спецслужбой дел в отношении него.

Ответ НАЛИВАЙЧЕНКО на депутатское обращение МОСКАЛЬ обещает передать журналистам, чтобы «положить конец политическим спекуляциям», а «причастных к подобным наклепам» – привлечь к ответственности.

Фамилии крымских парламентариев в обращении к руководителю СБУ не указаны.