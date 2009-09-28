30 тысяч кустов конопли обнаружены в двух районах Крыма

Сотрудники милиции обнаружили 30 тысяч кустов конопли в ходе целевой оперативной отработки Бахчисарайского и Белогорского районов Крыма.

Как сказано в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Крыму, в субботней отработке участвовали 2,4 тысячи милиционеров.

Целью мероприятий было выявление незаконных посевов конопли и марихуаны.

«Выявлено 30 тысяч кустов конопли и 10 килограммов марихуаны в сухом виде, готовой к употреблению», - отметили в милиции.

Правоохранители обнаружили незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, а также подпольные цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.