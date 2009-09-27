Три человека госпитализированы после пожара в пятиэтажке в Крыму
10:00, 27 сентября 2009Крым
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Эвакуированы 15 человек
Три человека доставлены в больницу после пожара в пятиэтажном доме на западе Крыма.
В распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы крымского управления МЧС сказано, что огонь вспыхнул вечером в субботу в квартире на третьем этаже пятиэтажки в сакском поселке городского типа Новофёдоровка.
На пожаре спасены пять человек, из них трое доставлены в больницу. Мужчина и женщина отравились продуктами горения, еще одна женщина находится в коме в реанимационном отделении.
Были эвакуированы 15 человек.
Спасатели потушили пожар, общая площадь которого составила 60 квадратных метров.
Причина возникновения огня и нанесенный им убыток устанавливаются.
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