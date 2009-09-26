Яценюк обещает показать партию героев-генералов перед выборами

Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК объявит о создании своей политической партии перед президентскими выборами, которые запланированы на январь 2010 года.

«Перед президентскими выборами будет оглашена политическая партия», - сказал ЯЦЕНЮК в Крыму на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.

По его словам, в числе тех, кто представит эту партию, будут «настоящие герои» и «настоящие генералы».

При этом на брифинге для журналистов ЯЦЕНЮК отказался назвать конкретные фамилии и даже название будущей политической силы.

«Вы все увидите на съезде партии», - отметил лидер инициативы «Фронт перемен».