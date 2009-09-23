Москаль пожаловался Тимошенко на крымскую «любовь» к регионалам

Заместитель министра внутренних дел Украины - начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ просит премьер-министра страны Юлию ТИМОШЕНКО назначить служебное расследование по факту участия крымских чиновников в политических акциях 16 сентября в рабочее время.

«Обстановка, которая сложилась в Автономной Республике Крым, свидетельствует о том, что руководители республиканских органов власти, используя свое служебное положение и административный ресурс, пытаются влиять на политические настроения населения полуострова», - пишет МОСКАЛЬ в обращении к руководителю Кабинета министров, текст которого распространил сегодня Отдел связей с общественностью Главного управлении МВД в Крыму.

МОСКАЛЬ сообщает о митинге в поддержку крымского спикера-«регионала» Анатолия ГРИЦЕНКО. Акция была организована 16 сентября, в день проведения очередного пленарного заседания крымского парламента. «Руководители Верховной Рады и Совета министров Автономной Республики Крым, желая показать «всенародную любовь» к Партии регионов, зная о том, что часть населения города Симферополя и полуострова намеревается требовать их отставку, организовали митинг сторонников Партии регионов», - заявил МОСКАЛЬ, подчеркивая при этом, что в акции в поддержку спикера в рабочее время, принимали участие сотрудники ряда министерств и комитетов правительства автономии и работники симферопольской мэрии. МОСКАЛЬ добавил, что на митинг привлекли учителей и врачей.

Начальник милиции Крыма отметил, что проведение в одном месте митингов противников и сторонников крымского спикера - «двух агрессивно настроенных друг против друга групп населения» - привел к отвлечению значительных сил милиции для обеспечения охраны общественного порядка и недопущения столкновений между ними.

В тот же день в рабочее время прошел пикет в поддержку вице-мэра Симферополя Марины ЧЕРНОВОЙ, которая была задержана милицией 15 сентября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением». В акции, по данным МОСКАЛЯ, участвовали работники симферопольского горисполкома.

Замглавы МВД просит премьера «назначить служебное расследование по факту участия государственных служащих органов исполнительной власти и местного самоуправления автономии в митинге и пикете 16 сентября в рабочее время и дать оценку организаторам митинга - руководству Совета министров Крыма».

16 сентября под стенами парламента автономии прошли акции оппонентов и сторонников крымского спикера ГРИЦЕНКО.

В то же день МОСКАЛЬ направил начальнику Главного управления Государственной службы Украины Тимофею МОТРЕНКО обращение с просьбой «срочно назначить служебное расследование» и прислать в Крым «ответственных сотрудников» в связи с тем, что на митинге в поддержку руководства ВР Крыма «имели место нарушения».