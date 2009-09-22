Кабмин забрал у частных компаний 12 месторождений и отдал Нефтегазу

Кабинет министров решил выдать национальной компании «Нефтегаз Украины» без аукциона 12 специальных разрешений на недропользование.

Об этом сказано в распоряжении правительства №1095-р, обнародованном на сайте Верховной Рады. Другим распоряжением (№1094-р) Кабмин изъял эти участки из пользования частных компаний.

Согласно документам, в частности, госхолдингу переданы в пользование Приречная площадь (Полтавская обл., газ, ранее находилась в пользовании ООО «Надра геоцентр»), Золочевский блок Юлиевского месторождения (Харьковская обл., газ, ООО «Надра геоцентр»), Пирковская площадь (Полтавская обл., нефть, газ, конденсат, ООО «Астрогаз»), Загорянское месторождение (Полтавская и Сумская обл., нефть, газ, ООО «Астроинвест-Энерджи»), Монастырецкая и Битлянская площади (Львовская обл., нефть и газ, ООО «Юсенко надра»), Красноильское месторождение (Черновицкая обл., нефть и газ, ООО «Юсенко надра»), Южно-Сивашский участок, Придорожное месторождение, Ковельненская и Керлеутская площади (АР Крым, нефть и газ, ООО «Крымская буровая компания»).

Также НАКу выдано спецразрешение сроком действия 20 лет на добычу нефти и газа на Сахалинском месторождении (Харьковская обл.).

Все спецразрешения, за исключением Сахалинского, выданы компании сроком на 5 лет.

Справка УНИАН. НАК «Нефтегаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нефтегаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.