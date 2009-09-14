Россия не отвечает на ноту о загрязнении бухты в Крыму

Россия пока не дала официального ответа на ноту Министерства иностранных дел Украины о загрязнении кораблями Черноморского флота Севастопольской бухты, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы украинского внешнеполитичексого ведомства Василий КИРИЛИЧ, передает корреспондент УНИАН.

«Официального, формализованного ответа пока нет», - сказал он.

При этом КИРИЛИЧ отметил, что вопрос базирования ЧФ РФ в Крыму является предметом постоянных консультаций на двустороннем уровне.

В августе Украина передала РФ ноту в связи с загрязнением акватории бухты.

В МИДе напомнили, что существует двустороннее соглашение между Украиной и Россией, которым предусмотрено, что в таких случаях российская сторона должна немедленно допустить к месту загрязнение специалистов государственных экологических служб, чтобы они могли взять пробы воды и потом решить, что делать в такой ситуации. В то же время, по данным Украины, ее специалистов не допустили в бухту.

19 августа Министерство природных ресурсов и экологии России назвало необоснованным обвинение Украины в том, что Черноморский флот РФ загрязняет акваторию Севастопольской бухты.