Дизентерии на молокозаводе в Геническе нет – облСЭС

Главный врач Херсонской областной санэпидемстанции Василий Стряпачук сообщил о результатах проверки продукции Генического молокозавода.

Напомним, ранее первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская заявила, что кефир, произведенный на этом предприятии, мог стать причиной массового отравления детей в Джанкое, поскольку был "инфицирован возбудителем дизентерии".

Однако, как сообщил Стряпачук, патогенная флора ни в продуктах, ни у работников молокозавода не обнаружена. При этом он уточнил, что еще не получены результаты экспертизы, которая проводится в Киеве. "Но в Крыму палочка Зоне выделена и у больных, и из кефира. Я не могу сказать, как такое могло произойти", – сказал Стряпачук. По его словам, 500 кг кефира из этой партии было реализовано в Херсоне, Севастополе, Симферополе и Геническе, а 157 кг поступило в детские учреждения Джанкоя.

В то же время Мухарская заявила, что делать окончательные выводы рано. "Через две недели будут готовы результаты еще одного исследования, которое может показать ситуацию в динамике. У меня есть данные, что кефир был загрязнен патогенными организмами, что говорит о нарушении технологии производства во время приготовления", – подчеркнула она.

Между тем на Геническом молокозаводе не исключают, что данные экспертизы могут быть опротестованы в суде. "На каком основании нас обвинили? Мы не чувствуем себя виноватыми", – заявил сотрудник предприятия. По его словам, проверка завершена, но ее результаты на завод еще не поступили, и цех до сих пор не работает.

По материалам Коммерсанта