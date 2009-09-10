Милиция в парламент Крыма ни ногой

Руководители Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму по этическим соображениям отказываются от участия в заседаниях парламента автономии, сообщила в четверг пресс-служба главка.

Начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ и его заместители не будут ходить на заседания до тех пор, пока "партии не отзовут из крымского парламента депутатов-членов ОПГ и представляющих интересы криминалитета".

"Заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий МОСКАЛЬ категорически отвергает возможность своего присутствия в одном зале с депутатами, на руках которых кровь его коллег и невиновных граждан, так как расценивает подобное, как предательство светлой памяти 118 сотрудников крымской милиции, погибших от рук бандитов начиная с 1917 года и 966 сотрудников МВД, отдавших свои жизни непосредственно при охране общественного порядка и борьбе с преступностью за годы независимости Украины", - сказано в сообщении пресс-службы милиции автономии.