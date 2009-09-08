Реальный жизненный уровень украинцев падает

Счетная палата Украины (СПУ) заявляет, что реальный жизненный уровень населения снижается. Реальная заработная плата за январь-июнь 2009 года уменьшилась на 10,1%, что является наихудшим показателем за этот период с 1999 года.

Как сообщается на сайте СПУ, Коллегия Счетной палаты Украины отмечает, что учтенный при утверждении государственного бюджета уровень инфляции в размере 9,5% является заниженным. За первое полугодие текущего года потребительские цены выросли на 8,6 процента. Согласно экспертной оценке Счетной палаты, до конца текущего года рост цен на потребительском рынке превысит 15 процентов.

Имеющиеся инфляционные процессы привели к реальному снижению основных государственных социальных гарантий, а следовательно, к падению жизненного уровня.

Согласно статье 55 закона о государственном бюджете, минимальная заработная плата в январе текущего года составляла 605 грн., в июне - 625 гривен. По сравнению с январем, ее размер номинально повысился на 3,3%., однако в реальном исчислении, с учетом инфляции, он снизился на 4,9%, отмечает СПУ.

В соответствии со статьей 54 закона о государственном бюджете, минимальный размер пенсии по возрасту в январе составлял 498 грн., а в июне, с учетом норм постановления Кабинета министров Украины от 11.03.2009 №198 "Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан", - 505,5 гривни. Таким образом, минимальная пенсия номинально выросла на 1,5%, тогда как реально она снизилась на 6,5%.

В то же время в условиях "замораживания" размера прожиточного минимума, фактически, на уровне октября прошлого года (626 грн.) с учетом инфляции за последние девять месяцев этот показатель реально снизился почти на 15%. При этом фактические размеры прожиточного минимума для трудоспособных лиц и лиц, утративших трудоспособность, в июне составляли, соответственно, 887 и 659 грн., что превысило установленные законом о государственном бюджете размеры на 262 и 153,5 гривни. Заработную плату, ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в июне начислено почти 3 млн. работникам.

Кроме того, отмечает СПУ, снижение производственной активности привело к ухудшению ситуации на рынке труда. Количество незанятых граждан, которые находились на учете государственной службы занятости, в июне текущего года составило 671 тыс. или 9 лиц на 1 свободное рабочее место или вакантную должность, тогда как в июне прошлого года эти показатели, соответственно, составляли 555 тыс. и 3 лица. При этом выросли объемы вынужденной неполной занятости. В отчетном периоде текущего года количество работников, которые трудились в режиме сокращенного рабочего дня (недели) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась в 5,5 раз, а количество работников, которые находились в административных отпусках, соответственно, втрое, говорится в сообщении Счетной палаты.