Минсемьи разработает программу развития «Артека» до 2015 года

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта намерено разработать государственную программу развития Международного детского центра «Артек» (Крым) и Украинского детского центра «Молодая гвардия» (Одесса) на период до 2015 года.

3 сентября Кабинет министров одобрил концепцию развития «Артека» и «Молодой гвардии», и минсемьи начало разработку госпрограммы, сообщает пресс-служба министерства.

Основными путями решения проблем «Артека» в правительстве, в частности, видят создание современной лечебно-диагностической базы; строительство многофункционального концертно-спортивного комплекса; завершение реконструкции 28 объектов и введение их в эксплуатацию; обновление материально-технической базы центра; реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения, канализационных станций и очистительных сооружений, отселение граждан, которые проживают на территории МДЦ, добавили в пресс-службе Кабмина.

Премьер Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов предусмотреть в государственном бюджете на 2010 год деньги для капитального вложения в реконструкцию «Артека» и «Молодой гвардии».