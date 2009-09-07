Милиция взялась за «мажора»

Заместитель министра внутренних дел Украины – начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ просит поручить работникам Генеральной прокуратуры изучить уголовные дела и отказные материалы в отношении Виталия ФАЙНГОЛЬДА, сына депутата Симферопольского городского совета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, и принять законное решение по ним.

Как сообщила пресс-служба милиции Крыма, в обращении к руководству надзорного ведомства МОСКАЛЬ указывает на несколько инцидентов.

Так, заявляет силовик, в 2002 году ФАЙНГОЛЬД с группой молодых людей совершил хулиганские действия в клубе «Два капитана» в Симферополе. Милиция возбудила уголовное дело, которое объединили с делом по факту совершения сыном депутата дорожно-транспортного происшествия в сентябре 2008 года и передали в прокуратуру автономии с последующим направлением в суд. «Однако в суд было направлено уголовное дело только по факту ДТП, а по хулиганским действиям со стороны ФАЙНГОЛЬДА факт был незаконно закрыт», - отметили в милиции.

В 2005 году, утверждает начальник крымского милицейского главка, ФАЙНГОЛЬД из хулиганских побуждений избил и нанес телесные повреждения работнику прокуратуры. В возбуждении дела отказано, отмечает милиция.

Кроме того, в том же году в органы внутренних дел обратилась гражданка с заявлением о том, что в гостинице «Салгир» в Симферополе ФАЙНГОЛЬД ее изнасиловал. В возбуждении дела отказано, подчеркнули в пресс-службе милиции Крыма.

По ее данным, в 2007 году в ресторане «Княжеская утеха» ФАЙНГОЛЬД из хулиганских побуждений избил и нанес телесные повреждения сотруднику спецподразделения «Беркут». «В возбуждении уголовного дела было незаконно отказано», - отмечается в сообщении.

Напомним, в июле 2009-го Железнодорожный райсуд Симферополя приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 25-летнего ФАЙНГОЛЬДА, в столкновении с автомобилем Bentley которого погибла байкерша Анна Мишуткина. У нее осталась малолетняя дочь. Отец Мишуткиной Александр ГОППЕ подал гражданский иск с требованием возместить 500 тыс. грн. морального ущерба. ФАЙНГОЛЬД готов выплатить лишь 50 тыс. грн.

Как установили эксперты, ФАЙНГОЛЬД ехал на автомобиле со скоростью 171 километр в час. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего. ФАЙНГОЛЬД признал свою вину. Правда, при этом заверил, что нажимал на тормоз. Суд опрашивает свидетелей происшествия.