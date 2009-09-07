Водителю перевернувшегося воронка суд дал два года

Сакский горрайсуд приговорил милиционера-водителя автозака, который в марте попал в дорожную аварию, к наказанию в виде двух лет ограничения свободы.

Кроме того, назначено дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами в течение одного года, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Крыма.

По решению суда подсудимый освобожден от отбывания основного наказания с испытанием сроком на один год.

«Приговор не вступил в силу и находится на изучении», - отметили в прокуратуре.

Выводы о том, что водитель спецавтомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, не подтвердились, добавили в надзорном ведомстве.

Из органов внутренних дел его уволили по результатам внутреннего расследования, проведенного милицией, утверждают в прокуратуре.

5 марта отдельная рота конвойной службы милиции при Главном управлении МВД в Крыму проводила плановое этапирование на автомобиле ГАЗ-3307 спецконтингента из Симферопольского следственного изолятора. На трассе Раздольное-Евпатория машина перевернулась.

Водителю, который не справился с управлением автозака, Сакская межрайонная прокуратура инкриминировала нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее 5-ти гражданам телесные повреждения средней степени тяжести.

Изначально пресс-служба милиции сообщала, что опрокидывние автозака произошло, вероятно, «вследствие раскачивания автомобиля спецконтингентом в количестве 16 человек».

А правозащитники утверждали, что водитель спецавтомобиля был пьян.