Прогноз погоды
09:04, 07 сентября 2009Крым
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В Крыму до +28°
8 сентября в Крыму без существенных осадков, 9 сентября возможны дожди.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточный (во вторник - 5-10 м/с, в среду - 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с), сообщили в Укргидрометцентре.
Температура ночью 13-18°, днем во вторник 22-27°, в среду - 23-28°.
Во вторник в Украине существенные осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Температура ночью 9-14°, в западных областях местами 5-8° тепла; днем 19-24°, на юге и востоке до 27°, в Карпатах 10-15°.
В Киевской области во вторник осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 21-23°.
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