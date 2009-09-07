Прогноз погоды

8 сентября в Крыму без существенных осадков, 9 сентября возможны дожди.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный (во вторник - 5-10 м/с, в среду - 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с), сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 13-18°, днем во вторник 22-27°, в среду - 23-28°.

Во вторник в Украине существенные осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Температура ночью 9-14°, в западных областях местами 5-8° тепла; днем 19-24°, на юге и востоке до 27°, в Карпатах 10-15°.

В Киевской области во вторник осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 21-23°.