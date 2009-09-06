А зачем вообще кефир в детсадах?

После массового отравления воспитанников детских садов крымского города Джанкой кефиром, где был обнаружен возбудитель дизентерии, в Украине поднимут вопрос, нужен ли этот продукт в меню дошкольников.

«Мы будем обговаривать вопрос, нужен ли вообще кефир в перечне продуктов для детей в детских садах», - сказал сегодня на пресс-конференции в Джанкое заместитель министра здравоохранения Украины Владимир ЮРЧЕНКО.

По его убеждению, необходимо не только расследовать происшествие в Джанкое и наказать виновных, но и не допустить повторения подобных инцидентов в будущем.

В Джанкое в больницу с 3 сентября доставлены 192 ребенка, из них 54 уже выписаны. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления дошкольников.